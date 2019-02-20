В НАТО отреагировали на заявления Путина о ракетах

СЕГОДНЯ 18:30 2019-02-20T18:31:09+03:00

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена первой размещать ракеты в Европе, а также назвал союзников США по НАТО "подхрюкивающими сателлитами" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В НАТО считают заявления президента России Владимира Путина касательно ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "неприемлемыми". Об этом заявил заместитель пресс-секретаря альянса Прис Казалет.

"Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - приводит "Интерфакс" слова Казалета.

Говоря о политике НАТО, Казалет отметил, что альянс не хочет начала новой гонки вооружений, однако Россия должна уничтожить ракеты средней дальности. По словам Казалета, любой ответ НАТО на действия России должен быть "коллективным и взвешенным", а обвинения Москвы в адрес НАТО касательно размещения компонентов ПРО, якобы, являются "попыткой отвлечь внимание от нарушения Россией ДРСМД".

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена первой размещать ракеты в Европе, а также назвал союзников США по НАТО "подхрюкивающими сателлитами", говоря о ситуации вокруг ДРСМД. Помимо этого, президент рассказал о новой ракете "Циркон", которая в скором времени поступит на вооружение армии страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693034" frameborder="0"></iframe> Путин - об отношениях России и США.

ИСТОЧНИК KP.RU