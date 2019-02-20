2019-02-20T18:35:13+03:00
Общество

Модный дом Burberry извинился за толстовку с висельной петлей

В компании пояснили, что дизайнеры были вдохновлены морской тематикой, но получилось нечто иное
Елена АКИМОВА
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Модный дом Burberry извинился за толстовку с висельной петлей. ФОТО:instagram.com/Liz Kennedy(@liz.kennedy_)Модный дом Burberry извинился за толстовку с висельной петлей. ФОТО:instagram.com/Liz Kennedy(@liz.kennedy_)
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Представители британского модного дома Burberry были вынуждены извиниться за толстовку из коллекции осень-зима 2019. В стильной вещице усмотрели призывы к самоубийству и трагичную тематику.

Дело в том, что шнурки на вещи были завязаны узлом. Дизайнеры компании, вдохновленные морем, сделали морскую петлю, потребители усмотрели удавку. В итоге в Burberry признали свою ошибку и предпочли извиниться. Об этом пишет Huffington Post со ссылкой на представителей компании.

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Британский модный дом Burberry извинился за шнурки-удавки
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- Мы глубоко сожалеем о неудобствах, вызванных показом одного из продуктов нашей коллекции. Это было нетактично, мы допустили ошибку, — сказано в заявлении главы компании Марко Гоббетти.

Толстовку представили на показе в Лондоне. Модель Лиз Кеннеди прокомментировала событие на своей странице в Instagram. Девушка была возмущена, что шнурки завязаны подобным образом. Из тысяч способов предпочтение отдали удавке, свисающей с шеи, «суицид — это не мода».

В модном доме прислушались к мнению потребителей и приняли решение убрать вещь из коллекции, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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