Болтон: дни президента Никарагуа сочтены

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-20T18:39:46+03:00

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал режим президента Никарагуа Даниэля Ортеги и заявил, что его дни сочтены.

«Режим Ортеги приговорил трех лидеров фермеров к 550 годам тюрьмы за их роль в протестах 2018 года, в ходе которых полиция Ортеги, как сообщают, убила 300 активистов. Как сказал президент Трамп в понедельник, дни Ортеги сочтены и никарагуанский народ скоро будет свободен», - написал Болтон в Twitter.

Ранее, 18 февраля, американский президент Дональд Трамп выступил перед представителями венесуэльской общины в Соединённых Штатах с заявлением, что Никарагуа и Венесуэла, заслуживает свободы. В Twitter он написал, что «в Латинской Америке наступает новый день» и «социализм умирает, а свобода, процветание и демократия возрождаются».

В ноябре прошлого года Болтон назвал лидеров Кубы Венесуэлы и Никарагуа «тройкой тиранов» и пообещал ужесточить политику против них. Он заявил, что администрация Трампа не намерена умиротворять диктаторов, действующих вблизи границ США.

Беспорядки в Никарагуа начались 18 апреля из-за предложенной властями реформы социального страхования, которая предусматривала увеличение пенсионных взносов. Хотя протесты изначально были направлены против конкретной инициативы властей, постепенно к ним начали присоединяться и другие граждане, недовольные политикой правительства Ортеги, который возглавляет центральноамериканскую страну с 2007 года.

ИСТОЧНИК KP.RU