Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел на свободу

СЕГОДНЯ 18:58 2019-02-20T18:58:15+03:00

Националиста Дмитрия Демушкина, осужденного в 2017 году по статье 282 УК РФ, досрочно выпустили из колонии. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Он был осужден в 2017 году за экстремизм

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Националиста Дмитрия Демушкина, осужденного в 2017 году по статье 282 УК РФ, досрочно выпустили из колонии. Соответствующее решение было принято Петушинским районным судом Владимирской области.

Как сообщает ТАСС, Демушкин в настоящий момент выходит из колонии. "Я должен был выйти 7 марта, но Петушинский суд постановил выпустить меня сегодня, без 10 дней на обжалование решения прокуратурой, на заседание суда они не явились", - приводит агентство его слова.

Дмитрий Демушкин, известный как лидер экстремистских движений "Славянский союз" и "Русские" (оба запрещены в РФ), был осужден за экстремизм в 2017 году; его приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. Согласно постановлению суда, в октябре 2014 года националист разместил на своей странице в социальной сити две фотографии с "Русского марша", которые были признаны экстремистскими.

ИСТОЧНИК KP.RU