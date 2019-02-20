Националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел на свободу
Националиста Дмитрия Демушкина, осужденного в 2017 году по статье 282 УК РФ, досрочно выпустили из колонии. Соответствующее решение было принято Петушинским районным судом Владимирской области.
Как сообщает ТАСС, Демушкин в настоящий момент выходит из колонии. "Я должен был выйти 7 марта, но Петушинский суд постановил выпустить меня сегодня, без 10 дней на обжалование решения прокуратурой, на заседание суда они не явились", - приводит агентство его слова.
Дмитрий Демушкин, известный как лидер экстремистских движений "Славянский союз" и "Русские" (оба запрещены в РФ), был осужден за экстремизм в 2017 году; его приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. Согласно постановлению суда, в октябре 2014 года националист разместил на своей странице в социальной сити две фотографии с "Русского марша", которые были признаны экстремистскими.
ИСТОЧНИК KP.RU