2019-02-20T19:10:06+03:00
Общество

Церемонии прощания с Лагерфельдом не будет

Такова была воля знаменитого кутюрье
Елена Гильманова
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Воля Лагерфельда будет соблюдена и церемонии прощания не будетВоля Лагерфельда будет соблюдена и церемонии прощания не будетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Воля ушедшего из жизни кутюрье Карла Лагерфельда будет соблюдена и никакой церемонии прощания проводиться не будет. Об этом в среду, 20 февраля, сообщили представители модного дома Chanel.

«Его воля будет соблюдена», - приводит издание Paris Match слова представителя Chanel.

По информации, предоставленной изданию, желание знаменитого модельера состояла в том, чтобы после его смерти его тело было кремировано. Лагерфельд также не хотел проведения никаких траурных церемоний. Его тело собираются кремировать, а прах развеют вместе с прахом матери и прахом Жака де Башера.

Напомним, легендарный модельер скончался во вторник, 19 февраля. Он умер в возрасте 85 лет во Франции. В последние несколько недель его самочувствие с каждым днем становилось все хуже. Кутюрье завещал половину состояния своей кошке.

Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге. Он был единственным из всех дизайнеров, каждый сезон в Париже представлял не одну, а две коллекции «от кутюр». В рекламных кампаниях своих коллекций участвовал не только как дизайнер, но и как фотограф. Модельер известен и как создатель духов. Он создал ароматы Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997), а также аромат с запахом книги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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