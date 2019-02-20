Директор Российской государственной детской библиотеки: Если с нас снимут бремя налога, мы пустим деньги на развитие

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-20T19:18:37+03:00

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Обращаясь к Федеральному собранию, Президент России предложил облегчить жизнь региональным и муниципальным музеям, театрам и библиотекам:

«Это позволит ежегодно экономить 4 миллиарда рублей, которые музеи и театры направят на свое развитие, повышение зарплат сотрудников».

«КП» попросила директора Российской государственной детской библиотеки Марию Веденяпину оценить предложение главы государства.

- Если с нас снимут налог на прибыль - мы будем очень рады! - говорит Мария Веденяпина. - Министерство культуры как наш учредитель, выдает нам определенный бюджет, но к нему мы сами зарабатываем деньги: проводим разные мероприятия, выполняем контракты для других ведомств, повышаем квалификацию сотрудников других библиотек в нашем учебном центре. Вся эта деятельность формирует наши внебюджетные средства. Но раз в год, помимо НДС, мы платим еще и налог на прибыль, который составляет 20 процентов от доходов. Разные библиотеки ведут разую деятельность, у кого-то доходы невелики и им ничего не стоит отчислить эти двадцать процентов. Но для нас это существенная сумма. Поэтому если с нас снимут это бремя, мы вздохнем и сможем пустить эти средства на развитие библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU