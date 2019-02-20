Путин предложил выдавать многодетным семьям с ипотекой 450 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:30 2019-02-20T19:30:11+03:00

Президент России Владимир Путин предложил выделять семьям с ипотечными кредитами, в которых родился третий или последующий ребенок, 450 тысяч рублей для погашения задолженностей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России также выступил с инициативой о снятии ограничений по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми

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Президент России Владимир Путин предложил выделять семьям с ипотечными кредитами, в которых родился третий или последующий ребенок, 450 тысяч рублей для погашения задолженностей. Об этом российский лидер заявил в ходе послания Федеральному собранию.

По словам президента, выделение бюджетных денег многодетным семьям для погашения задолженностей по кредитам стало возможным благодаря росту стабильности и улучшению экономической ситуации.

Путин также предложил снять ограничения по срокам на ипотеку, предоставляемую семьям с детьми на льготных условиях. "Предлагаю установить льготы на весь срок действия ипотечного кредита", - заявил президент, отметив, что в настоящий момент ставка субсидируется только в течение первых трех или пяти лет кредита.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693002" frameborder="0"></iframe> Путин предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.

В заключение Путин отметил, что обновленной программой льготной ипотеки смогут воспользоваться около 600 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU