Путин предложил выдавать многодетным семьям с ипотекой 450 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил выделять семьям с ипотечными кредитами, в которых родился третий или последующий ребенок, 450 тысяч рублей для погашения задолженностей. Об этом российский лидер заявил в ходе послания Федеральному собранию.
По словам президента, выделение бюджетных денег многодетным семьям для погашения задолженностей по кредитам стало возможным благодаря росту стабильности и улучшению экономической ситуации.
Путин также предложил снять ограничения по срокам на ипотеку, предоставляемую семьям с детьми на льготных условиях. "Предлагаю установить льготы на весь срок действия ипотечного кредита", - заявил президент, отметив, что в настоящий момент ставка субсидируется только в течение первых трех или пяти лет кредита.
Путин предложил выделять 450 тысяч для многодетных семей с ипотекой.
В заключение Путин отметил, что обновленной программой льготной ипотеки смогут воспользоваться около 600 тысяч семей.
ИСТОЧНИК KP.RU