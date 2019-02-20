В Совфеде обозначили условие для заключения нового договора РСМД с США

СЕГОДНЯ 19:35 2019-02-20T19:35:10+03:00

Договор РСМД между Россией и США будет подписан только при условии демонтажа пусковых установок Штатов с территории Европы Фото: REUTERS

Для этого Штатам потребуется демонтировать в Европе все свои пусковые установки «двойного назначения»

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В Совете Федерации назвали условие, при котором Россия сможет подписать новый договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с США. Для этого власти Штатов должны будут демонтировать все пусковые установки, которые можно применять по «двойным назначениям».

У России есть четкая позиция по данному вопросу. Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию обозначил свои взгляды: если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты ДРСМД, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений. При реальной угрозе время подлета к Москве составит 10-12 минут. Этого хватит, чтобы ответить зеркально.

- Прежде, чем предлагать новый вариант Договора американцы должны будут демонтировать свои пусковые установки в Европе. Опасность их в том, что данные конструкции позволят разместить ударные ракеты «Томагавк». Так будет справедливо, - комментирует газете «Известия» председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Власти США приостановили участие в ДРСМД со 2 февраля, официально заявив, что Россия нарушает договоренности. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

Во время выступления глава государства отметил, что «США надо было не выдумывать поводы, чтобы выйти из договора. Нужно было действовать по-честному. Но они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. И своих сателлитов мобилизуют, которые аккуратненко, но "подхрюкивают" американцам по этому вопросу».

Выступление привлекло внимание иностранных журналистов. Хотя почти все речь была посвящена социальной сфере и внутренней политике, западные СМИ традиционно обратили внимание лишь на «внешнюю» часть. В этом году они зацепились за комментарий российского лидера к решению США разорвать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693034" frameborder="0"></iframe> Путин - об отношениях России и США.

ИСТОЧНИК KP.RU