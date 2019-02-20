Xiaomi представила новый смартфон, оснащенный тройной камерой

СЕГОДНЯ 19:55 2019-02-20T19:55:31+03:00

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Китайская компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Mi 9. Об этом сообщает портал The Verge.

Цена гаджета будет составлять от 450 до 600 долларов США. По словам представителей производителя, телефон поступит в продажу в течение ближайшей недели: сначала в Китае, а потом и в других странах.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 855 производства компании Qualcomm. Диагональ его экрана составит 6,39 дюйма, а емкость батареи - 3300 мАч.

Для покупки будут доступны две версии Mi 9: с 6 и 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти гаджета составит 256 гигабайт.

Основная камера смартфона будет оснащена тремя модулями, разрешение которых составит 48, 16 и 12 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры новой модели китайской компании составит 20 мегапикселей.

ИСТОЧНИК KP.RU