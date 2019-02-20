Путин заявил о необходимости обеспечения инициативы и свободы предпринимательства в России

СЕГОДНЯ 20:30 2019-02-20T20:30:16+03:00

По словам российского президента, предприниматели не должны постоянно опасаться преследования со стороны правоохранительных органов и других рисков

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отказаться от любых барьеров, мешающих ведению предпринимательской деятельности в России.

"Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает инициативы бизнеса", - сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного или административного наказания со стороны правоохранительных органов и других рисков.

Говоря об отношениях правоохранительных органов и предпринимателей, президент отметил, что ситуация в этой области не улучшились. "Что на практике: возбуждали дела по непонятным соображениям, человек сидит несколько месяцев и его не вызывают на допрос. Я прошу с этим разобраться Верховный суд и Генеральную прокуратуру - проанализировать [ситуацию] и представить соответствующие предложения", - добавил Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU