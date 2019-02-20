Андрей Макаревич пояснил свою фразу о глупости 80% жителей Земли

СЕГОДНЯ 20:54 2019-02-20T20:54:07+03:00

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что слова о том, что "80% жителей Земли - идиоты" являются цитатой реплики писателя Эдгара Аллана По Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что слова о том, что "80% жителей Земли - идиоты" являются цитатой реплики писателя Эдгара Аллана По. Об этом музыкант написал в своем Facebook.

"Речь идет о фразе (да и не моей, а Эдгара По, но это никого не волнует) о том, что 80% жителей Земли - идиоты (я-то думаю, что больше - особенно судя по реакции)", - написал музыкант. Макаревич также выразил удивление, что "выдранная из его интервью" фраза оскорбила россиян. В этой связи музыкант напомнил, что в его песне "Битва с дураками" была фраза "Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало", которая, однако, "никого не оскорбляла".

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью корреспондента "Комсомольской правды" Александра Гамова с Андреем Макаревичем. В ходе общения с журналистом музыкант вновь подчеркнул, что не пытался никого оскорбить, а лишь процитировал классика

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/681469" frameborder="0"></iframe> Андрей Макаревич побывал в «Комсомолке» накануне юбилея.Корреспондент «КП» Александр Гамов расспросил музыканта о цензуре и новом «Смаке»Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU