Гуайдо заявил, что Россия и Китай не поддерживают Мадуро

СЕГОДНЯ 21:10 2019-02-20T21:10:37+03:00

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Россия и Китай не поддерживают президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, а лишь пытаются защитить свои инвестиции Фото: REUTERS

По словам лидера венесуэльской оппозиции, Москва и Пекин заинтересованы лишь в защите своих инвестиций в Венесуэле

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Россия и Китай не поддерживают президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, а лишь пытаются защитить свои инвестиции. Об этом он сообщил в телефонном интервью мексиканскому телеканалу Televisa.

"Россия и Китай не поддерживают режим Мадуро. На самом деле за последние четыре года они не предоставили ни одного кредита правительству Мадуро. Конечно, у них есть интересы в Венесуэле, потому что они инвестировали большие материальные средства в нефтяной сектор, в инфраструктуру", - заявил Гуайдо, комментируя позицию Москвы и Пекина в венесуэльском политическом кризисе.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, сославшись на конституцию страны и неспособность Николаса Мадуро исполнять свои обязанности, в конце января этого года. В ответ на это президент Венесуэлы заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, спонсируемой Вашингтоном.

В качестве временного президента Гуайдо был признан США, большинством стран Южной Америки, а также рядом стран Евросоюза. В поддержку Мадуро выступили Россия, Киатй, Турция, Иран и еще несколько стран.

Европейские страны признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU