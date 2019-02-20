Путин заявил о теоретической возможности отключения России от интернета

СЕГОДНЯ 21:36 2019-02-20T21:36:49+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент существует теоретическая возможность отключения России от интернета. Об этом в среду сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

По словам президента, отключение России от всемирной сети "нанесет партнерам России колоссальный урон". "Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - добавил Путин.

Ранее сайт kp.ru сообщал о принятии Госдумой в первом чтении законопроекта об устойчивой работе российского сегмента интернета. По словам парламентариев Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и Андрея Лугового, которые являются авторами проекта, данный закон призван обеспечить устойчивую работу интернета в России в случае наличия угрозы извне.

ИСТОЧНИК KP.RU