2019-02-20T21:49:23+03:00
В мире

Венесуэла закрыла границу с Нидерландскими Антильскими островами

Ранее сообщалось, что оппозиция организует на острове Кюрасао пункт для приема гуманитарной помощи из ЕС
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам вице-президента страны Делси Родригес, данное решение было принято, поскольку власти заморской территории Нидерландов "приняли решение поддержать шоу, целью которого является интервенция в Венесуэлу"По словам вице-президента страны Делси Родригес, данное решение было принято, поскольку власти заморской территории Нидерландов "приняли решение поддержать шоу, целью которого является интервенция в Венесуэлу"Фото: REUTERS
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Власти Венесуэлы закрыли морскую и воздушную границы с Нидерландскими Антильскими островами в районе штата Фалькон. Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес.

Как сообщает венесуэльский телеканал VTV, данное решение было принято, поскольку власти заморской территории Нидерландов "приняли решение поддержать шоу, целью которого является интервенция в Венесуэлу", имея в виду решение венесуэльской оппозиции организовать на островах пункт приема гуманитарной помощи.

"Прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено", - заявил командующий силами армии Венесуэлы в штате Фалькон Владимир Кинтеро.

Ранее оппозиция Венесуэлы сообщила об организации трех пунктов приема гуманитарной помощи на территории Бразилии, Колумбии и Нидерландских Антильских островов. В МИД России в ответ на это заявили, что под прикрытием доставки гуманитарной помощи в республике готовится вооруженная провокация.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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