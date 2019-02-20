2019-02-20T21:59:07+03:00
Спорт

Квят показал лучший результат в третий день предсезонных заездов "Формулы-1"

Россиянин стал лучшим в ходе тестовых заездов в Барселоне
Александр ДЖУМАЕВ
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Даниил КвятДаниил КвятФото: REUTERS
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Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят показал лучший результат по итогам третьего дня тестовых заездов "Формулы-1" на трассе в Барселоне.

По итогам сегодняшнего дня россиянин прошел лучший круг из 137 пройденных им за 1,17704 минут. Второй результат показал финский гонщик команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен (+0,058, 138 кругов), тогда как третье место по итогам заезда занял австралиец Дэниел Риккьярдо из "Рено" (+0,460, 80 кругов). Ранее на этой неделе лидерами по итогам тестовых заездов становились Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

Вальттери Боттас и чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, представляющие "Мерседес" - действующего победителя Кубка конструкторов" - по итогам сегодняшнего дня заняли 11 и 12 места соответственно.

Стоит отметить, что сегодняшний заезд неоднократно прерывался красными флагами, однако все обошлось без серьезных аварий. Сессия заездов в Барселоне завершится в четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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