Путин предложил США подсчитать скорость отечественного оружия

СЕГОДНЯ 22:12 2019-02-20T22:12:18+03:00

Президент России Владимир Путин предложил США подсчитать тактико-технические характеристики новых видов вооружения, разработанных в РФ, и только после этого принимать решения, угрожающие РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам российского президента, Вашингтон должен знать о характеристиках новых российских систем вооружения, чтобы "знать, что последует за угрозами"

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Президент России Владимир Путин предложил США подсчитать тактико-технические характеристики новых видов вооружения, разработанных в РФ, и только после этого принимать решения, угрожающие РФ. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию.

"Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса Соединенных Штатов много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром", - заявил Путин.

"Пусть подсчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия", - добавил он.

По словам президента, Москва больше не планирует начинать переговоры с США по поводу разоружения. Данные переговоры должны проходить на основе равноправного партнерства, добавил президент.

Позже Путин отметил, что данное заявление не является угрозой. "Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили и не обвиняли нас в излишней агрессивности, или еще в чем-нибудь", - добавил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693034" frameborder="0"></iframe> Путин - об отношениях России и США.

ИСТОЧНИК KP.RU