2019-02-20T22:30:08+03:00
Общество

В Австралии разрешили добавлять эмодзи на автомобильные номера

Новая норма была введена на территории штата Квинсленд
Александр ДЖУМАЕВ
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Власти австралийского штата Квинсленд разрешили использовать эмодзи на автомобильных номерахВласти австралийского штата Квинсленд разрешили использовать эмодзи на автомобильных номерахФото: REUTERS
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Жители австралийского штата Квинсленд с марта этого года смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи. Как сообщает телеканал 7 News Sydney, данная услуга обойдется автолюбителям в 300 долларов США.

Отмечается, что "улыбающиеся рожицы будут использоваться исключительно в декоративных целях". В список разрешенных к использованию смайлов попали подмигивающие, смеющиеся, носящие солнечные очки или имеющие сердечки вместо глаз эмодзи.

По словам представителя Королевского автомобильного клуба штат Квинсленд Ребекка Майкл, данное решение властей не является чем-то необычным для Австралии. "С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают свои любимые спортивные команды и города. Использование эмодзи не станет чем-то новым", - отметила она.

Новость об эмодзи на автомобильных номерах вызвала неоднозначную реакцию среди австралийских пользователей интернета. Часть из них отнеслась к идее с энтузиазмом, тогда как другие австралийцы выразили негодование узким выбором рожиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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