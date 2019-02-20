2019-02-20T22:45:06+03:00
Общество

Голикова назвала сумму, требуемую на реализацию льгот, предложенных Путиным

По словам вице-премьера, на выполнение предложения президента потребуется около 80 млрд рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала сумму, которая потребуется на реализацию льгот, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала сумму, которая потребуется на реализацию льгот, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала сумму, которая потребуется на реализацию льгот, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. По ее словам, предварительная сумма, которую нужно выделить на этот проект, составляет 80 миллиардов рублей; более точная цифра будет определена весной.

"То, что выпадает на 2019 год по социальному блоку <..> оценивается в порядка 80 млрд рублей, — сказала она. — Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом", - приводит ТАСС слова Голиковой. Заместитель председателя правительства также отметила, что в бюджете на текущий год есть необходимые средства на льготы.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита, выделять многодетным семьям средства для погашения ипотеки из бюджета, а также снизить налог на жилье для семей с детьми.

Помимо этого, президент предложил увеличить выплаты за первого и второго ребенка, увеличить размер пособия для детей-инвалидов, а также повысить уровень доходов пенсионеров.

Путин о снижении ставок по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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