2019-02-20T23:45:43+03:00
Умные вещи

Samsung официально показал новый гнущийся смартфон Galaxy Fold

Устройство оснащено шестью камерами и сгибающимся безрамочным экраном
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Samsung представил новинкиSamsung представил новинкиФото: REUTERS
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В среду, 20 февраля, компания Samsung официально представила широкой публике свои новинки, в том числе гибкий смартфон, который называется Galaxy Fold. Презентация состоялась в Сан-Франциско.

Устройство с диагональю 7,3 дюйма оснащено шестью камерами и сгибающимся безрамочным экраном. Кроме того, у смартфона Galaxy Fold 12 гигабайтов оперативной памяти и 512 – постоянной, а также два аккумулятора, их суммарная емкость составляет 4380 мАч.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что эксперты проанализировали современный рынок гаджетов и назвали 20 лучших смартфонов в мире. Причем возглавил список китайский OnePlus 6T. Первое место в мировом рейтинге досталась ему благодаря мощному аккумулятору, беспроводной зарядке, высокому качеству съемки и современному дизайну.

Второе место занял iPhone XR, признанный лучшим из продукции Apple. Замыкают же тройку лидеров Google Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Презентация нового смартфона Samsung Galaxy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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