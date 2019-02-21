Синоптики предупредили о метели в Москве

СЕГОДНЯ 00:26 2019-02-21T00:43:14+03:00

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В ближайшие два дня в Москве ожидаются метели и снегопады, похолодание и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, этой ночью в городе пойдет мокрый снег, ветер усилится до 15 м/с, а столбики термометров будут показывать от двух градусов мороза до 0 °С.

С утра в четверг, 21 февраля, снегопад усилится, местами закружит метель при ветре до 13 — 18 м/с, сообщает Гидрометцентр России. А в пятницу, 22 февраля, ветер еще больше усилится, его порывы местами будут достигать 15—20 метров в секунду, ожидается вьюга. Ночью в городе похолодает до -12…-10 °С, а в области – до 15 градусов мороза.

В субботу тоже будет ветрено, но без осадков, в Москве столбики термометров опустятся до -14…-12 °С, в Подмосковье ожидается стужа до -17°С.

«В воскресенье ночью небольшой снег и мороз до -15…-10 °С сохранятся, а днём при смене направления ветра на западное начнется очередное потепление, температура воздуха вновь повысится до нулевых значений», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Кстати, напомним, сайт kp.ru писал, что февраль-2019 в Москве может войти в пятерку самых теплых февралей за всю историю метеонаблюдений. Что касается текущей недели, то синоптики заранее предупреждали жителей столицы о резких температурных скачках - от 15-градусного мороза до оттепели и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU