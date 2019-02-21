2019-02-21T01:33:45+03:00
Экономика

Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с информацией о данных банковских карт

На заблокированных ресурсах также были сведения о способах изготовления устройств, помогающих воровать деньги
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с конфиденциальной информацией о банковских картахРоскомнадзор заблокировал 27 сайтов с конфиденциальной информацией о банковских картахФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В среду, 20 февраля, Роскомнадзор сообщил, что заблокировал почти три десятка сайтов с информацией о данных банковских карт и способах изготовления считывающих устройств, помогающих воровать деньги со счетов.

«Операторы связи на основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивают доступ на территории России к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств для обналичивания денежных средств граждан с копий карт», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, в Роскомнадзоре рассказали, что с начала года получили 400 жалоб на действия банков, кредитных организаций и коллекторских агентств. Как уточняется, все «обращения были переданы через специальную электронную форму на сайте Роскомнадзора». Ведомство отмечает, что лидером по количеству жалоб от граждан в связи с обработкой персональных данных является сфера кредитования.

К слову, ранее сайт kp.ru писал о самых распространенных и новых способах кражи денег с банковских карт, а также – как

ИСТОЧНИК KP.RU

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