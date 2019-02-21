2019-02-21T02:02:19+03:00
Политика

Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина: «Зачем сразу так нервничать»

Официальный представитель МИД России напомнила, что еще год назад на западе говорили, что новые российские вооружения не представляют опасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова насмешливо прокомментировала реакцию НАТО на послание Федеральному собранию президента нашей страны Владимира Путина.

«Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что «российских мультиков» с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что всё это блеф Кремля. А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплён?» - написала она на своей странице в Facebook.

«Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе и бесконечного вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств», - продолжила Мария Захарова.

Напоследок подчеркнула самое главное: российская сторона неоднократно повторяла, что это «исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров».

«Согласитесь, принципиально важное дополнение», - подытожила дипломат.

Ранее сайт kp.ru писал, что в НАТО назвали «неприемлемыми» слова президента России о ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заявили, что Альянс не хочет новой гонки вооружений.

Между тем, выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин подчеркнул, что Москва не станет первой размещать ракеты в Европе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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