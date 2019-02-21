Трамп представил две новые стратегии – антитеррористическую и по авиационной безопасности
Американский лидер Дональд Трамп в среду, 20 февраля представил гражданам страны сразу две новые стратегии Вашингтона – антитеррористическую, призванную помешать потенциальным экстремистам совершать поездки, и по авиационной безопасности.
Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, особо подчеркнув при этом, что «президент Трамп намерен защищать американцев и национальную авиационную экосистему».
«Эти стратегии – первые в своем роде за последнее десятилетие», - отметила пресс-секретарь Белого дома.
Отмечается, что главная цель антитеррористической стратегии заключается в том, чтобы лишить потенциальных террористов возможности отправиться в места действий экстремистских группировок. А стратегия авиационной безопасности, как заявили в американской администрации, призвана укрепить границы и ужесточить проверки иностранцев, прибывающих на территорию Соединенных Штатов, передает РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU