2019-02-21T03:13:54+03:00
В мире

Мадуро пообещал сделать Венесуэлу одной из мощных стран Латинской Америки

Президент страны также заявил, что Боливарианская республика «должна быть абсолютно независима экономически, промышленно, технологически»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна выйдет из кризиса и, несмотря ни на что, станет одной и самых мощных держав Латинской Америки.

«Пусть идет дождь, гремит гром или бьет молния, но Венесуэла станет экономической державой всего этого региона», - пообещал соотечественникам лидер Боливарианской республики.

Николас Мадуро отметил, что именно этому пытаются помешать правые силы.

«Они знают, что Венесуэла – на точке взлета, и хотят задушить Венесуэлу, чтобы она не стала одной из мощных стран Латинской Америки», - приводит его слова РИА Новости.

Президент страны также подчеркнул, что Боливарианская республика «должна быть абсолютно независима экономически, промышленно, технологически».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Мадуро говорил, что Венесуэле необходимо создавать собственные системы вооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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