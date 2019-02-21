2019-02-21T03:34:45+03:00
Происшествия

Из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва с Курского вокзала эвакуировали около 200 человек

На место выехали сотрудники экстренных служб и кинологи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На Курском вокзале работают кинологиНа Курском вокзале работают кинологиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В ночь на четверг, 21 февраля, из-за очередного анонимного сообщения об угрозе взрыва пришлось срочно эвакуировать людей с Курского вокзала в Москве. В общей сложности из помещений вывели примерно 200 человек.

По словам представителя экстренных служб города, в администрацию вокзала позвонил неизвестный и сообщил о взрывном устройстве, на место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов, взрывотехники и кинологи. Движение поездов проходит в обычном режиме, сообщает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, зя несколько последних дней с столичную полицию поступило около 30 сообщений об угрозах взрыва в разных местах Москвы. К счастью, ни одно из них не подтвердилось.

Но после каждого из таких звонков о минировании приходилось тщательно осматривать все помещения и эвакуировать в общей сложности около 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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