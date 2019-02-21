2019-02-21T04:06:35+03:00
В мире

В Исландии разрешили охотиться на китов еще пять лет

Между тем, большинство населения страны выступает против китобойного промысла
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Исландия возобновила охоту на китов более 10 лет назадИсландия возобновила охоту на китов более 10 лет назадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 20 февраля, стало известно, что несмотря на осуждение мировой общественности и протестам защитников животных, правительство Исландии приняло решение еще на пять лет продлить разрешение на китовую охоту. Годовая квота составит 209 китов-финвалов и 217 малых полосатиков, сообщает Sveriges Radio.

Документ подписал министр по вопросам рыбной ловли Кристиан Фор Юльссон. Стоит отметить, что большинство исландцев выступает против охоты на китов, однако власти страны утверждают, что добыча ведется ответственно и контролируемо, в соответствии с результатами научных исследований.

Исландия возобновила китобойный промысел более десяти лет назад, после чего США ввели против нее санкции.

К слову, как писал сайт kp.ru, в 2017 году японские рыбаки убили 177 китов, сославшись на «лазейку» в моратории: там говорится, что отлов этих морских млекопитающих с научными целями не запрещен.

Киты охотятся на рыбу у архипелага Северная Земля .

ИСТОЧНИК KP.RU

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