Демократы собираются внести в конгресс об отмене введенного Трампом режима ЧП

СЕГОДНЯ 04:59 2019-02-21T05:18:58+03:00

По данным источников NBC, документ может быть внесен на рассмотрение уже в пятницу

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Демократы в конгрессе подготовили законопроект об отмене введенного президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на южной границе Соединенных Штатов.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на три источника в Демократической партии. По их данным, проект закона может быть внесен на рассмотрение уже в пятницу, 22 февраля. Отмечается, что автор этой инициативы – член Палаты представителей из Техаса Хоакин Кастро, и его идею уже поддержали более 90 законодателей от обеих партий.

Буквально на днях советник президента Стивен Мюллер заявил журналистам, что Трамп сделает все возможное, чтобы не позволить конгрессу отменить режим чрезвычайного положения.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент США подписал документ, который вводит режим ЧП на границе с Мексикой, в минувшую пятницу, 15 февраля. А уже в понедельник власти 16 американских штатов подали в один из окружных судов Калифорнии иск с требованием ввести временный запрет на исполнение президентского указа.

ИСТОЧНИК KP.RU