2019-02-21T05:18:58+03:00
В мире

Демократы собираются внести в конгресс об отмене введенного Трампом режима ЧП

По данным источников NBC, документ может быть внесен на рассмотрение уже в пятницу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП на границе с МексикойПрезидент США Дональд Трамп ввел режим ЧП на границе с МексикойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Демократы в конгрессе подготовили законопроект об отмене введенного президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на южной границе Соединенных Штатов.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на три источника в Демократической партии. По их данным, проект закона может быть внесен на рассмотрение уже в пятницу, 22 февраля. Отмечается, что автор этой инициативы – член Палаты представителей из Техаса Хоакин Кастро, и его идею уже поддержали более 90 законодателей от обеих партий.

Буквально на днях советник президента Стивен Мюллер заявил журналистам, что Трамп сделает все возможное, чтобы не позволить конгрессу отменить режим чрезвычайного положения.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, президент США подписал документ, который вводит режим ЧП на границе с Мексикой, в минувшую пятницу, 15 февраля. А уже в понедельник власти 16 американских штатов подали в один из окружных судов Калифорнии иск с требованием ввести временный запрет на исполнение президентского указа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курц после встречи с Трампом заявил, что Австрия будет и дальше покупать газ у России
Трамп распорядился не пускать в США американскую жену боевика ИГ*
Лейтенанта береговой охраны США заподозрили в подготовке теракта
В Исландии разрешили охотиться на китов еще пять лет
Из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва с Курского вокзала эвакуировали около 200 человек
Мадуро пообещал сделать Венесуэлу одной из мощных стран Латинской Америки
CNN: Минюст США уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования по «делу России»
Трамп представил две новые стратегии – антитеррористическую и по авиационной безопасности
Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина: «Зачем сразу так нервничать»
Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с информацией о данных банковских карт
Синоптики предупредили о метели в Москве
Поправки к Газовой директиве одобрены Советом ЕС
Samsung официально показал новый гнущийся смартфон Galaxy Fold
Трамп "пожелал удачи" Берни Сандерсу на выборах президента в 2020 году
Голикова назвала сумму, требуемую на реализацию льгот, предложенных Путиным
В Австралии разрешили добавлять эмодзи на автомобильные номера
Путин предложил США подсчитать скорость отечественного оружия
Квят показал лучший результат в третий день предсезонных заездов "Формулы-1"
Венесуэла закрыла границу с Нидерландскими Антильскими островами
Путин заявил о теоретической возможности отключения России от интернета
Депутат Госдумы предложил штрафовать пассажиров поездов за грязные носки
Гуайдо заявил, что Россия и Китай не поддерживают Мадуро
Андрей Макаревич пояснил свою фразу о глупости 80% жителей Земли
"АвтоВАЗ" начал производство двухтопливной версии Lada Largus
Путин заявил о необходимости обеспечения инициативы и свободы предпринимательства в России
В Приморье возбудили уголовное дело по факту самосуда над пятиклассником