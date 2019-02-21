Во Франции бои на световых мечах признали видом спорта
Во Франции настолько популярны дуэли на световых «джедайских» мечах, что Федерация фехтования страны даже официально признала такие поединки видом спорта, сообщает агентство Associated Press.
Теперь организация оснащает фехтовальные клубы световыми лучами и готовит инструкторов. Причем, как отмечает издание, число французов, желающих принять участие в подобных боях, стремительно растет. Дуэлями на световых мечах увлечены и взрослые, и дети.
Тем временем Международная федерация фехтования (FIE), хоть пока не готова включить соревнования фанатов «Звездных войн» в число своих официальных дисциплин, заинтересованно следит за развитием этого зарождающегося спорта во Франции.
Представители FIE связывались с французскими коллегами, чтобы побольше узнать о правилах фехтования на световых мечах и оборудования для сражений.
ИСТОЧНИК KP.RU