Во Франции бои на световых мечах признали видом спорта

СЕГОДНЯ 07:11 2019-02-21T07:44:05+03:00

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Во Франции настолько популярны дуэли на световых «джедайских» мечах, что Федерация фехтования страны даже официально признала такие поединки видом спорта, сообщает агентство Associated Press.

Теперь организация оснащает фехтовальные клубы световыми лучами и готовит инструкторов. Причем, как отмечает издание, число французов, желающих принять участие в подобных боях, стремительно растет. Дуэлями на световых мечах увлечены и взрослые, и дети.

Тем временем Международная федерация фехтования (FIE), хоть пока не готова включить соревнования фанатов «Звездных войн» в число своих официальных дисциплин, заинтересованно следит за развитием этого зарождающегося спорта во Франции.

Представители FIE связывались с французскими коллегами, чтобы побольше узнать о правилах фехтования на световых мечах и оборудования для сражений.

ИСТОЧНИК KP.RU