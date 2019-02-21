Климкин: В составе России Крым стал более "украинским"

СЕГОДНЯ 07:39 2019-02-21T07:39:36+03:00

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что Киев заплатил "сверхвысокую цену" за недостаточную степень украинизации полуострова во время его нахождения в составе Украины Фото: REUTERS

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за пять лет нахождения в составе России Крым, якобы, "стал более украинским". Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Вопреки всем обстоятельствам Крым сегодня еще более украинский. Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым - это Украина!" - это уже не просто слоган, это руководство к действию. Мы должны довести это дело до конца!", - написал Климкин. Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что Киев заплатил "сверхвысокую цену" за недостаточную степень украинизации полуострова во время его нахождения в составе Украины; по мнению Климкина, в этом виноваты украинские власти.

Запись Климкина вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Facebook. В частности, некоторые из читателей, негативно оценившие слова министра, предложили ему пробудиться ото сна.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью РФ. Киев, а также ряд стран, не признали результат данного референдума.

ИСТОЧНИК KP.RU