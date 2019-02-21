2019-02-21T08:04:06+03:00
Экономика

Ритейлеры прогнозируют летние перебои с поставками молочной продукции

Это связано с тем, что с 1 июля вступит в действие приказ Минсельхоза, который обязывает производителей вносить в единую систему сопроводительные документы на молочную продукцию
Елена АКИМОВА
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Летом в магазинах могут случиться перебои с молочными поставкамиЛетом в магазинах могут случиться перебои с молочными поставкамиФото: Анна КУКАРЦЕВА
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Крупные торговые сети не исключают, что летом могут случиться перебои с поставками молочной продукции. Это связано с тем, что с 1 июля в стране начнет действовать приказ Минсельхоза, который обязывает производителей оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию и вносить их в единую систему. Это поможет снизить долю фальсификата на рынке. У продавцов иное мнение: усложнится система доставки, увеличатся сроки появления молока, сметаны, сыра, творога и тд., на полках.

О своих опасениях торговые сети сообщили в Минэкономразвития.

В ведомство направлено письмо от Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), куда входят самые крупные продавцы страны. По их мнению, введение новых правил происходит слишком быстро. Даже без данной системы самые малые ошибки в документах влекут за собой целый вал проблем на этапах доставки, а если попытаться автоматизировать систему уже летом, то произойдет «критическое замедление распределения» продукции.

Кроме того, издержки торговых сетей могут резко вырасти. Некоторые участники АКОРТ прогнозируют увеличение на 25–30%.

Новшество предполагает, что на продукцию будут оформляться ветеринарные сопроводительные документы (сертификаты, свидетельства, справки). Информация должна дублироваться в системе «Меркурий». Это позволит проследить путь товара от фермы до прилавка.

— Этот проект хорош «от фермы до цеха», а вот на дальнейшем этапе стоит использовать маркировку. Это и быстрее и дешевле. Даже при полномасштабной работе торговых сетей в «Меркурии» далеко не все поставщики смогут успешно влиться в этот проект, — прокомментировали газете «Известия» в ассоциации. — АКОРТ поддерживает проект Минпромторга по переносу готовой молочной продукции в систему маркировки.

С 1 июля 2018 года меняются правила обращения с продуктами животного происхождения. Все компании, которые занимаются мясом, молоком, рыбой и так далее, обязаны подключиться к системе «Меркурий». Сайт kp.ru разобрался, как подключиться и работать в данной программе.

Григорий Шубин о закупочных ценах на молоко.Алексей ОВЧИННИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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