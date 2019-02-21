Неизвестные напали на консульство Венесуэлы в эквадорском Гуаякиле

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-21T08:27:13+03:00

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Группа вооруженных людей напала на генеральное консульство Венесуэлы в городе Гуаякиль, расположенном на западе Эквадора. Об этом сообщает информационное агентство EFE.

"Они [преступники] забрали все консульские сборы, избили дипломатический персонал и издевались над нами из-за наших политических взглядов", - заявил консул Боливарианской Республики Фернандо Белло. По его словам, на дипломатическое представительство напали семеро: четверо мужчин и трое женщин.

В настоящий момент полиция Эквадора ведет расследование случившегося. Личности нападавших устанавливаются.

Эквадор является одной из стран, признавших лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности главы государства. На стороне оппозиционного политика также выступили США, большинство стран Южной Америки, тогда как президента страны Николаса Мадуро поддержали Россия, Китай, Турция, Иран и еще несколько государств.

Это уже не первый случай нападения на дипломатическое представительство Венесуэлы. Ранее глава МИД южноамериканской страны Хорхе Арреаса сообщил, что посольство Венесуэлы в Коста-Рике подверглась нападению. Одновременно с этим Мария Фариа, назначенная Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Коста-Рике, в своем Twitter сообщила, что сторонникам венесуэльской оппозиции удалось взять под контроль здание дипломатического представительства в столице Коста-Рики Сан-Хосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU