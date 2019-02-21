В ВШЭ почти 500 студентов и преподавателей отправили на карантин из-за кори

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-21T08:25:23+03:00

Все отстраненные от занятий не смогли предоставить справку о сделанных прививках

Изменить размер текста: A A

В национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» введен карантин. Причиной его стала корь. У студента-третьекурсника было обнаружено данное заболевание. В итоге корпус ВШЭ в Хитровском переулке закрыли с 15 по 19 февраля. После всех студентов и сотрудников попросили предоставить справки о сделанных прививках от кори. Оказалось, что 477 обучающихся с факультетов журналистики и медиакоммуникаций и двое преподавателей не смогли это сделать. В итоге их решили отстранить от занятий.

Запрет будет действовать до 22 февраля. Отсутствие обучающихся не будет считаться прогулом.

Если к концу недели новых случаев заболевания корь не будет зафиксировано, то студенты и преподаватели смогут приступить к занятиям, сообщает телеканал «360».

В 2018 году в России в три раза чаще стали фиксировать данное заболевание. По мнению медиков, единственное спасение от болезни - это прививка.

Роспотребнадзор отмечает, что в странах Европы беспрецедентный за последние 10 лет рост заболеваемости корью. Так, в 2018 году в Европе заболело корью порядка 82,6 тысячи человек. В 72 случаях заболевания закончились летальным исходом.

На Украине - вспышка кори. С начала года от осложнений погибли 8 человек. Несмотря на то, что за январь уже заболели более 15 тысяч человек, в незалежной не считают это эпидемией.

ИСТОЧНИК KP.RU