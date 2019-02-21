Пожар в Бангладеш унес жизни не менее 70 человек
В ночь на четверг, 21 февраля, в столице Бангладеш Дакке произошел пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 70 человек. Именно столько тел пока извлекли спасатели из-под завалов. Они опасаются, что число жертв может возрасти: поисковые работы на месте трагедии продолжаются, сообщает газета Bangladesh Observer.
Изначально огонь вспыхнул в четырехэтажном жилом доме, часть которого использовалась под склад химикатов, пламя очень быстро охватило соседние строения, в итоге горели уже четыре здания.
Пожарные продолжают работу на месте трагедииФото: REUTERS
Фото: REUTERS
С огнем боролись 37 пожарных подразделений, однако взять его под контроль удалось только через десять часов. Точное число пострадавших пока точно неизвестно. По данным агентства Reuters – около 50. Четверо получили сильные ожоги и находятся в критическом состоянии.
По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за взрыва газового баллона в одном из припаркованных у здания автомобилейФото: REUTERS
Фото: REUTERS
По предварительной версии, основанной на рассказах жителей района, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона в одном из стоявших у дома автомобилей. Начато расследование.
Министр внутренних дел Бангладеш сказал, что виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.
ИСТОЧНИК KP.RU