2019-02-21T09:10:54+03:00
В мире

Соперники Биньямина Нетаньяху объединились с целью победить на выборах в Израиле

Бывший начальник Генерального штаба израильской армии Бени Ганц, и экс-глава министерства финансов Яир Лапид планируют в случае победы на выборах по очереди руководить государством
Александр ДЖУМАЕВ
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Согласно данным социологических опросов, общий список Ганца и Лапида может одержать верх над правящей партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, который претендует на четвертый подряд срок главы правительстваСогласно данным социологических опросов, общий список Ганца и Лапида может одержать верх над правящей партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, который претендует на четвертый подряд срок главы правительстваФото: REUTERS
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Основные соперники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху договорились объединить свои силы с целью победы на выборах в парламент страны. Об этом сообщает израильская радиостанция Kan.

Центристские партии "Хосен ле-Исраэль" ("Стойкость Израиля") и "Еш Атид" ("Есть будущее") сформируют единый список кандидатов, а их лидеры Бени Ганц, ранее возглавлявший генштаб Армии обороны Израиля (АОИ), и бывший министр финансов Яир Лапид заявили о готовности по очереди руководить страной в случае победы на выборах. О намерении поддержать Ганца и Лапида заявили еще два бывших начальника Генерального штаба АОИ: Моше Яалон, ранее занимавший пост министра обороны страны, и Габи Ашкенази.

"Руководствуясь национальной ответственностью, Ганц, Лапид и Яалон решили сформировать объединенный список, который станет новой правящей партией Израиля", - говорится в заявлении.

Согласно данным социологических опросов, общий список Ганца и Лапида может одержать верх над правящей партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, который претендует на четвертый подряд срок главы правительства. Согласно израильским законам, главой правительства становится лидер парламентского большинства, за которого проголосует минимум 61 депутат

ИСТОЧНИК KP.RU

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