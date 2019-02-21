2019-02-21T10:59:36+03:00
Общество

Британка попросила сделать сумочку из кожи, снятой с собственной ноги

55-летней женщине из-за тяжелого заболевания предстоит операция по ампутации ноги, и она решила так ее сохранить [фото]
Александр ДЖУМАЕВ
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Женщина разместила объявление о поиске портного; на изготовление сумки британка выделила 3000 фунтов стерлинговЖенщина разместила объявление о поиске портного; на изготовление сумки британка выделила 3000 фунтов стерлинговФото: СОЦСЕТИ
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55-летняя жительница Великобритании объявила о поиске дизайнера для создания сумочки из собственной кожи. По данным издания Metro, женщине предстоит ампутация ноги, из кожи которой она и хочет создать аксессуар.

Джоан из Манчестера, страдающая облитерирующим эндартеритом, заявила, что ей противна мысль об утилизации ее ноги после ампутации, поэтому она хотела бы распорядиться судьбой своей конечности самостоятельно. Женщина разместила объявление о поиске портного; на изготовление сумки британка выделила 3000 фунтов стерлингов.

"Я понимаю, что это звучит немного странно и мерзко, кто-то даже может подумать, что я сошла с ума. Но это моя нога, и я не могу допустить, чтобы ее оставили где-то гнить. Это часть меня, и я хочу ее сохранить", - написала она в комментарии к заказу.

Администраторы сайта, где британка разместила заказ, призвали портных серьезно отнестись к просьбе женщины Фото: СОЦСЕТИ

Администраторы сайта, где британка разместила заказ, призвали портных серьезно отнестись к просьбе женщиныФото: СОЦСЕТИ

Администраторы сайта, где британка разместила заказ, призвали портных серьезно отнестись к просьбе женщины. По словам представителей ресурса, аргументация Джоан является "разумной и очень личной"; администрация сайта также заявила, что жительница Манчестера решила обзавестись необычным аксессуаром после того, как увидела новость о заказе женщиной платья из волос покойной матери.

"Я знаю, что это гадко, но люди хранят пуповины своих детей и выставляют на обозрение прах родственников. Так что, если подумать, мое желание не такое уж странное", - добавила Джоан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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