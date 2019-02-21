2019-02-21T09:54:21+03:00
Общество

В сети появился еще один посмертный клип Децла

Клип на трек Dope был снят рэпером совместно с исполнителем Marrell в 2014 году
Александр ДЖУМАЕВ
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Кирилл Толмацкий (Децл)Кирилл Толмацкий (Децл)Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На видеохостинге YouTube был опубликован еще один посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Видео на трек Dope было записано при участии музыканта Марка Шинкевича, более известного как Marrell.

Сам Marrell, на канале которого было опубликовано видео, написал на своей странице в сети "ВКонтакте", что Децл возлагал большие надежды на этот трек. "Кирилл делал на песню "Dope" большие ставки, но когда она вышла на его альбоме, люди проигнорировали её. Клип не выходил по разным причинам, в том числе и из-за недоснятых кадров, про которые он говорил в интервью. Когда по интернету пошли отрывки съёмок "Dope" люди также мало обращали внимания на всё это", - рассказал он.

ДЕЦЛ feat. MARRELL - DOPE [2019].

При этом Marrell отметил, что треки Толмацкого приобрели большую популярность после его смерти. "Где ж вы раньше все были? Когда вы были так нужны Кириллу своей поддержкой в его творчестве. Это говорит о том, что люди не ценят творцов при жизни, а после того как творцы уходят, людям резко становится интересно всё, что связано с этим человеком", - выразил свое негодование Шинкевич.

В заключение Шинкевич выразил надежду на то, что выложенное видео "порадует глаз поклонников Кирилла", а также написал хэштег #децлжив.

Рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Ранее в сети был опубликован его последний клип.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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