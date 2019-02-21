Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-21T10:14:48+03:00

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил бойцу из Канады Жоржу Сен-Пьеру провести бой в ноябре этого года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил бойцу из Канады Жоржу Сен-Пьеру провести бой в ноябре этого года. Об этом российский спортсмен написал в своем Instagram.

"Давай сделаем это в ноябре, а после этого завершай карьеру, - написал Нурмагомедов. - Я вырос на твоих боях и безмерно уважаю тебя. Для меня было бы честью разделить октагон с одним из величайших бойцов в истории", - написал Нурмагомедов.

Сам Сен-Пьер ранее уже сообщал о желании провести бой с Нурмагомедовым. Позже в СМИ появилась информация, что UFC не одобрила эту идею. Ожидается, что 21 февраля 37-летний Сен-Пьер проведет пресс-конференцию, в ходе которой, вероятно, объявит о завершении карьеры.

Жорж Сен-Пьер провел свой последний бой в ноябре 2017 года. Канадец победил британца Майкла Биспинга в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе, однако спустя месяц отказался от титула из-за проблем со здоровьем. Всего Сен-Пьер одержал 26 побед в 28 поединках.

На счету Хабиба Нурмагомедова, в свою очередь, 27 побед и ни одного поражения. В апреле прошлого года боец из Дагестана завоевал титул чемпиона UFC, а в октябре защитил его, победив ирландца Конора Макгрегора.

В январе этого года Нурмагомедов был дисквалифицирован за потасовку после своего последнего боя. Решение было принято Атлетической комиссией штата Невада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688558" frameborder="0"></iframe> Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского края.Из личного архива героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU