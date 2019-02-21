2019-02-21T10:14:48+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера

Сообщается, что 37-летний боец из Канады планирует завершить карьеру
Александр ДЖУМАЕВ
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил бойцу из Канады Жоржу Сен-Пьеру провести бой в ноябре этого годаЧемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил бойцу из Канады Жоржу Сен-Пьеру провести бой в ноябре этого годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил бойцу из Канады Жоржу Сен-Пьеру провести бой в ноябре этого года. Об этом российский спортсмен написал в своем Instagram.

"Давай сделаем это в ноябре, а после этого завершай карьеру, - написал Нурмагомедов. - Я вырос на твоих боях и безмерно уважаю тебя. Для меня было бы честью разделить октагон с одним из величайших бойцов в истории", - написал Нурмагомедов.

Сам Сен-Пьер ранее уже сообщал о желании провести бой с Нурмагомедовым. Позже в СМИ появилась информация, что UFC не одобрила эту идею. Ожидается, что 21 февраля 37-летний Сен-Пьер проведет пресс-конференцию, в ходе которой, вероятно, объявит о завершении карьеры.

Жорж Сен-Пьер провел свой последний бой в ноябре 2017 года. Канадец победил британца Майкла Биспинга в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе, однако спустя месяц отказался от титула из-за проблем со здоровьем. Всего Сен-Пьер одержал 26 побед в 28 поединках.

На счету Хабиба Нурмагомедова, в свою очередь, 27 побед и ни одного поражения. В апреле прошлого года боец из Дагестана завоевал титул чемпиона UFC, а в октябре защитил его, победив ирландца Конора Макгрегора.

В январе этого года Нурмагомедов был дисквалифицирован за потасовку после своего последнего боя. Решение было принято Атлетической комиссией штата Невада.

Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту юного футболиста из Хабаровского края.Из личного архива героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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