Стало известно, почему Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-21T11:04:06+03:00

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Немецкий модельер Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки не только из-за стиля. Как сообщает Independent, данный аксессуар позволял визуально удлинять руки дизайнера.

"В старину считалось невежливым здороваться с человеком в перчатках. Более того, они визуально удлиняют руки, а вы знаете, что по-французски означают длинные руки? Это значит, что ты влиятелен", - приводит издание слова модельера. Лагерфельд также отмечал, что носил перчатки без пальцев, поскольку в них удобнее делать эскизы.

По некоторым данным, немецкий модельер носил перчатки из-за того, что ему не нравились его руки. Сам Лагерфельд говорил, что об этом ему сказала его мать после того, как он в 14-летнем возрасте захотел начать курить. "Моя мама сказала, что мои руки недостаточно красивы, чтобы их показывать при курении", - заявлял он.

Известный кутюрье Карл Лагерфельд скончался во вторник, 19 февраля. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы, с которым модельер боролся много лет..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692861" frameborder="0"></iframe> Умер Карл Лагерфельд.Маэстро больше не выйдет на поклон. Великий модельер и креативный вдохновитель модного дома Шанель скончался на 86 году жизни

ИСТОЧНИК KP.RU