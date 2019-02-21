В России планируют создать реестр азартных игроков

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-21T11:38:23+03:00

Туда войдут не только физически лица, но и букмекерские конторы, тотализаторы

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В России может появиться реестр азартных игроков. В список войдут все организации, которые предоставляют услуги для зависимых от игры людей, а также сами игроки. Каждый человек может добровольно написать заявление, чтобы его включили в список и ограничили возможность игры.

Соответствующий законопроект подготовил Минфин. Участники игрового рынка поддерживают инициативу министерства и проводят свою статистику: игровая зависимость есть только у 1-2% от общего числа любителей делать ставки. Эксперты-психологи склонны считать, что таковых гораздо больше.

Работать реестр будет так: человек, который попал в список может попросить не принимать у него ставки или указать сумму, выше которой он не сможет поставить. Букмекерские конторы получат доступ к реестру и должны будут выполнить пожелание клиента, который окажется в стоп-листе. Обращение также смогут подать опекуны и попечители игроманов, а вот если человек психически здоров, но увлекается игрой, то родственники написать соответствующее обращение не смогут.

Реестр игроманов будет вестись на базе саморегулируемых организаций (СРО) этого рынка. Представитель Первой СРО, которая объединяет букмекером, отметил, что это нормальная мировая практика, пишет газета «Известия».

Сами игроманы признаются, что бросить пагубную зависимость можно только в том случае, когда проигрывать уже нечего. Один из них рассказал "КП" свою историю. Валерию 41 год и он увлекается ставками на спорт больше пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU