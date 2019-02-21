Депутаты приняли закон о паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-21T11:48:31+03:00

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, данный закон был принят в рамках выполнения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, закон был принят в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о паллиативной помощи. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты российского парламента.

По словам председателя Государственной думы Вячеслава Володина, данный закон был принят в рамках выполнения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. "Закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия", - отметил он.

Спикер Госдумы отметил, что паллиативная помощь будет оказываться во всех регионах страны. Володин также подчеркнул, что нижняя палата российского парламента будет контролировать ход реализации этого закона.

Закон о паллиативной помощи был принят в первом чтении в январе этого года. Документ предполагает право каждого россиянина на облегчение боли и страданий, в том числе с помощью наркотических и психотропных веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU