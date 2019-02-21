Песков уверен в скором установлении истины в деле Калви

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-21T12:37:37+03:00

По словам представителя Кремля, расследование в отношении инвестора из США не скажется на инвестиционном климате в России

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Российские власти рассчитывают, что в деле основателя и руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в скором времени будет установлена истина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти "не могут комментировать и никогда не комментируют следственные действия". По его словам, виновность Майкла Калви может определить только суд.

Говоря о влиянии дела Калви на инвестиционный климат в России, Песков заявил, что расследование не повлияет на него. "И также мы верим в то, что эти следственные действия в отношении Майкла Калви никоим образом не скажутся на инвестиционном климате РФ, ибо РФ была и остается заинтересованной в создании максимально комфортного климата для зарубежных инвесторов", - добавил он.

Майкл Калви был задержан 15 февраля этого года по подозрению в хищении крупной суммы денег у банка "Восточный". Ранее сайт kp.ru сообщал о предъявления ему обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU