2019-02-21T12:45:06+03:00
Спорт

Годин, Стерлинг и Тьяго претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

В Европе завершены очередные матчи главного европейского футбольного клубного турнира
Дарья КРЫЛОВА
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Диего Годин.Диего Годин.Фото: REUTERS
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На этой неделе прошли четыре матча Лиги Чемпионов: «Бавария» сыграла нулевую ничью с «Ливерпулем, «Лион» с таким же счетом закончил матч с «Барселоной». 20 февраля «Ман Сити» в меньшинстве после двух пенальти обыграл в Германии «Шальке» со счетом 3:2, а «Атлетико» на домашнем стадионе в Мадриде разгромил «Ювентус» со счетом 2:0.

На прошлой неделе лучшим игроком Лиги чемпионов стал защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, его команда смогла обыграть «Боруссию Дортмунд» 3:0, одним из голов «шпоры» обязаны именно ему.

Статистика же нынешних претендентов на титул лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов такова:

Тьяго Алькантара - 90% точных передач

Джейсон Денайер - 6 выносов, 91% точных передач

Рахим Стерлинг - гол и 86% точных передач

Диего Годин - гол и три удачных отбора

ИСТОЧНИК KP.RU

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