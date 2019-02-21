Опрос: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-21T15:13:38+03:00

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20% россиян ежедневно используют обесцененную лексику. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе круглого стола "Российская государственность и русский язык: история и современность".

"Наше "великое культурное сокровище" — русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день", - приводит агентство РИА Новости слова Федорова. По его словам, употребление мата заняло третье место в списке наиболее частых языковых нарушений.

Чаще всего россияне, нарушающие нормы языка, используют в повседневной речи местные диалекты: об этом заявил каждый третий участник опроса. 23% россиян, в свою очередь, признались в использовании профессионального сленга.

В исследовании приняли участие граждане России в возрасте от 18 лет. Результаты опроса планируется обновить этой весной.

ИСТОЧНИК KP.RU