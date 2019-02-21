2019-02-21T13:10:43+03:00
Политика

Песков заявил, что ничего не знает о доставке российской гуманитарной помощи в Каракас

Пресс-секретарь президента отметил, что ему нужно уточнить детали данного вопроса
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о доставке гуманитарной помощи из России в Каракас, которая якобы состоялась в эту среду.

"Я не располагаю этой информацией, поэтому сейчас не могу ответить на этот вопрос", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о достоверности сведений об отправке российской гуманитарной помощи и деталях,связанных с этим. "Мне нужно уточнить", - добавил Песков.

Ранее сайт kp.ru сообщал о доставке партии лекарств и медицинского оборудования из России в аэропорт Каракаса. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что в страну прибудет около 300 тонн российской гуманитарной помощи. Доставка гуманитарных грузов ведется и венесуэльской оппозицией совместно с США, однако власти Боливарианской Республики отказываются ее принимать.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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