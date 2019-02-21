2019-02-21T13:13:07+03:00
Общество

В России введут нормы труда и отдыха для водителей

ПДД дополнят новым разделом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В ПДД добавят новый раздел о нормах труда и отдыха водителей автобусов и большегрузовВ ПДД добавят новый раздел о нормах труда и отдыха водителей автобусов и большегрузовФото: Иван МАКЕЕВ
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Министерство транспорта России разработало нормы управления транспортным средством и отдыха для водителей автобусов и большегрузов. Эти правила добавят отдельным разделом в ПДД и они вступят в силу уже в сентябре 2019 года.

Согласно законопроекту, продолжительность управления грузовиком массой более 3,5 тонн или автобусом не должна превышать девять часов в сутки. При этом через каждые 4,5 часов в графике водителя должен быть 45-минутный перерыв.

Оговаривается, что в работе могут случаться ситуации, когда водитель вынужден везти пассажиров или груз дольше десяти часов. Однако такие переработки не должны случаться чаще, чем два раза в неделю, пишет сайт телеканала «Звезда».

Всего за неделю водитель должен находиться за рулем не более 56 часов. А за две календарные недели — не более 90 часов.

Кроме этого определены нормы ежедневного отдыха для водителей. Он должен составлять не менее 11 часов в сутки. В отдельных случаях допустимо его сокращение до 9 часов, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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