Владимир Путин проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам послания
Президент России Владимир Путин проведет в ближайшие дни ряд совещаний, связанных с подготовкой поручений по итогам послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в четверг, 21 февраля, Путин в Москве встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Песков отметил, что президент и глава региона будут обсуждать в том числе вопросы, связанные с посланием.
"Кроме того, несколько рабочих встреч у Путина предусмотрено в плане формулирования перечня поручений по посланию. Собственно, на этом в ближайшие дни будет полностью концентрироваться работа президентской администрации, поэтому будут такие внутренние рабочие встречи", - заявил Песков.
Песков также отметил, что Путин проведет сегодня международный телефонный разговор. О его содержании будет сообщено позднее, добавил пресс-секретарь.
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ИСТОЧНИК KP.RU