Владимир Путин проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам послания

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-21T14:23:43+03:00

Президент России Владимир Путин проведет в ближайшие дни ряд совещаний, связанных с подготовкой поручений по итогам послания Федеральному собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства также встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным

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Президент России Владимир Путин проведет в ближайшие дни ряд совещаний, связанных с подготовкой поручений по итогам послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в четверг, 21 февраля, Путин в Москве встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Песков отметил, что президент и глава региона будут обсуждать в том числе вопросы, связанные с посланием.

"Кроме того, несколько рабочих встреч у Путина предусмотрено в плане формулирования перечня поручений по посланию. Собственно, на этом в ближайшие дни будет полностью концентрироваться работа президентской администрации, поэтому будут такие внутренние рабочие встречи", - заявил Песков.

Песков также отметил, что Путин проведет сегодня международный телефонный разговор. О его содержании будет сообщено позднее, добавил пресс-секретарь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693147" frameborder="0"></iframe> Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU