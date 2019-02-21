2019-02-21T14:23:43+03:00
Политика

Владимир Путин проведет ряд совещаний по подготовке поручений по итогам послания

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства также встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент России Владимир Путин проведет в ближайшие дни ряд совещаний, связанных с подготовкой поручений по итогам послания Федеральному собраниюПрезидент России Владимир Путин проведет в ближайшие дни ряд совещаний, связанных с подготовкой поручений по итогам послания Федеральному собраниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин проведет в ближайшие дни ряд совещаний, связанных с подготовкой поручений по итогам послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в четверг, 21 февраля, Путин в Москве встретится с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Песков отметил, что президент и глава региона будут обсуждать в том числе вопросы, связанные с посланием.

"Кроме того, несколько рабочих встреч у Путина предусмотрено в плане формулирования перечня поручений по посланию. Собственно, на этом в ближайшие дни будет полностью концентрироваться работа президентской администрации, поэтому будут такие внутренние рабочие встречи", - заявил Песков.

Песков также отметил, что Путин проведет сегодня международный телефонный разговор. О его содержании будет сообщено позднее, добавил пресс-секретарь.

Послание Путина Федеральному собранию 2019: главные предложения.Одним снизят налоги, другим помогут с ипотекой, третьим — дадут денег. Узнайте, что конкретно должно измениться в жизни простых россиян после послания Путина Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет
Лавров прокомментировал новые санкции против России со стороны ЕС
Опрос: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом
Правительство подготовило закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей
На венецианском карнавале с колокольни спрыгнет олимпийская чемпионка
Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с Венесуэлой
Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее до 14 августа
Песков заявил, что Путин недоволен эффективностью защиты бизнеса в РФ
В России введут нормы труда и отдыха для водителей
Песков заявил, что ничего не знает о доставке российской гуманитарной помощи в Каракас
Годин, Стерлинг и Тьяго претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Песков уверен в скором установлении истины в деле Калви
Россия оказалась в конце списка стран по доступности наркотиков
Росстат назвал основную причину смертности мужчин в России
В китайском городе Цзиань мужчина с ножом напал на прохожих
Депутаты приняли закон о паллиативной помощи
В России появилась вторая женщина-миллиардер
В России планируют создать реестр азартных игроков
Руководителю Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение
Стало известно, почему Карл Лагерфельд постоянно носил перчатки
Союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск
Московское метро подарит мужчинам к Дню защитника Отечества носки и откроет барбершоп
Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Жоржа Сен-Пьера
В сети появился еще один посмертный клип Децла