Песков заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с Венесуэлой

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-21T14:52:06+03:00

Пресс-секретарь президента также переадресовал властям южноамериканской республики вопрос о развитии отношений с РФ, Китаем, Индией и Турцией

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Россия намерена продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Венесуэлой. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"РФ продолжает сотрудничество с Венесуэлой. Мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества. Это взаимовыгодное сотрудничество", - заверил официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о сообщении агентства Bloomberg о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил представителям крупных компаний открыть счета в банках России, Турции, Китая и Индии с целью углубления сотрудничества, Песков заявил, что не может дать на него ответ.

"Наверное, нужно, чтобы именно венесуэльские власти и комментировали. Легитимные венесуэльские власти", - заявил представитель Кремля.

Ранее сегодня Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о доставке гуманитарной помощи из РФ в Каракас. Пресс-секретарь президента отметил, что ничего об этом не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU