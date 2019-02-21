На венецианском карнавале с колокольни спрыгнет олимпийская чемпионка

СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-21T14:56:09+03:00

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Мэр Венеции Луиджи Бруньяро торжественно объявил, что в этом году на традиционном карнавале с самой высокой колокольни мира спрыгнет Арианна Фонтана - 28-летняя олимпийская чемпионка, чемпионка мира и восьмикратный призер Олимпийских игр, конькобежка, лидирующая среди женщин по количеству олимпийских медалей за карьеру в шорт-треке. Девушка исполнит главный трюк венецианского карнавала — «полет орла».

Ариана выпорнет с вершины колокольни 3 марта, и пролетит над самой красивой площадью мира - Сан Марко под удары самого большого колокола Венеции — марангоны.

«Надеюсь, полет Арианны приблизит решение Международного Олимпийского комитета, и наша заявка на проведение Зимних олимпийских игр 2026 года в Милане и жемчужине региона Венето – Кортине будет одобрена», - цитирует Бруньяро сайт argumenti.ru.

Мэр добавил, что будет рад принять иностранных гостей и в своем городе, а также в провинции Беллуно.

ИСТОЧНИК KP.RU