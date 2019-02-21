Правительство подготовило закон о реестре лиц, которым запрещено усыновлять детей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-21T15:24:52+03:00

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Кабинет министров одобрил идею создания общего реестра лиц, лишенных или ограниченных в родительских правах, а также отстраненных от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение "родительских" обязанностей.

- Абсолютное большинство приемных родителей - это люди, которые заслуживают огромного уважения, поддержки. Но процедура усыновления, а также процедура установления опеки должны идти под строгим государственным контролем, -подчеркнул премьер - министр РФ Дмитрий Медведев.

На заседании правительства были рассмотрены поправки в законе "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей". Они направлены на защиту российских детей, которые воспитываются в приемных семьях.

К слову, в правительстве также отметили, что согласно действующей редакции Семейного кодекса РФ, выписка из решения суда о лишении (ограничении), восстановлении (отмене ограничения) в родительских правах и отмене усыновления направляется судом только в органы записи актов гражданского состояния, сообщает "ТАСС".

Список недобросовестных опекунов, которых когда-то лишили родительских прав или отменили процедуру усыновления, будет подготовлен в России к 1 января 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 295 году стало известно о том, что Россия возвратит право на иностранное усыновление.

ИСТОЧНИК KP.RU