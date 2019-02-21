СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-21T15:52:00+03:00

В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет Фото: скрин с видео

Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало [видео]

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Пассажирский автобус с номерами Краснодарского края съехал в кювет и перевернулся в Московской области в Раменском районе недалеко от села Малышево. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693327" frameborder="0"></iframe> В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ночь на четверг, 14 февраля, в ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека. Очевидцы произошедшего рассказали «Комсомольской правде», что авария произошла на 29 километре Киевского шоссе, прислали видео с места ДТП. По их словам, при столкновении один человек погиб, еще один пострадал.

А в субботу, 9 февраля, один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы. На Большой Академической улице машина на большой скорости влетела в столб и загорелась.

В начале января этого года в центре Москвы автокран протаранил пешеходный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU