В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет
Пассажирский автобус с номерами Краснодарского края съехал в кювет и перевернулся в Московской области в Раменском районе недалеко от села Малышево. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС.
В Раменском районе Московской области пассажирский автобус съехал в кювет.
Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ночь на четверг, 14 февраля, в ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека. Очевидцы произошедшего рассказали «Комсомольской правде», что авария произошла на 29 километре Киевского шоссе, прислали видео с места ДТП. По их словам, при столкновении один человек погиб, еще один пострадал.
А в субботу, 9 февраля, один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы. На Большой Академической улице машина на большой скорости влетела в столб и загорелась.
В начале января этого года в центре Москвы автокран протаранил пешеходный мост.
ИСТОЧНИК KP.RU